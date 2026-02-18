CHAMPIONS LEAGUE L'Inter per la prima volta ai play off di Champions Quella tra Inter e Bodø/Glimt non è una prima assoluta. I due club si sono infatti affrontati negli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1978/79, quando i norvegesi fecero il loro debutto a San Siro

Fu una doppia sfida senza storia: l’Inter di Eugenio Bersellini dominò l’andata a Milano con un netto 5-0, e anche il ritorno sorrise ai nerazzurri, nell'unico precedente tra queste due squadre. Per i neroazzurri si tratta della terza partita europea disputata in Norvegia: l’ultimo precedente risale al pareggio per 2-2 in casa del Rosenborg nel settembre 2022.

La qualificazione alla Champions League 2025/26 ha rappresentato un momento storico per i norvegesi. Un traguardo impensabile fino a pochi anni fa, quando il club era sull’orlo del fallimento. Il volto di questa rinascita è Kjetil Knutsen, allenatore dal 2018. Considerato il vero artefice del progetto, Knutsen ha cambiato la mentalità del club, puntando sulla crescita dei giocatori prima ancora che sui risultati. Un lavoro profondo, che coinvolge anche l'aspetto mentale, supportato da uno staff specializzato. Il risultato è una squadra composta in gran parte da calciatori norvegesi, molti dei quali cresciuti proprio a Bodø.

La squadra di Chivu arriva a questo match dopo l'infinito strascico di polemiche susseguite al derby d'Italia, vinto dai neroazzurri. Per l'Inter la prima volta nei play off di Champions, doppia sfida andata e ritorno per centrare la qualificazione agli ottavi, sfumata per un soffio nella prima fase. L'Inter giocherà sul campo sintetico con una temperatura che scende abbondantemente sotto lo zero. Sono le condizioni atmosferiche un ulteriore avversario per i neroazzurri che comunque sono nettamente favoriti per il passaggio del turno.

