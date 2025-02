SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE L'Inter ricomincia dal Feyenoord Niente derby in Europa League: Roma-Atletico Bilbao e Viktoria Plzen-Lazio

Ha guardato i play off dal divano, privilegio guadagnato grazie al quarto posto nella prima fase del torneo, ora l'Inter è pronta a tornare nell'arena della Champions. Lo farà attraverso l'ottavo di finale che la vede opposta agli olandesi del Feyenoord giustizieri dei rivali del Milan agli spareggi. Andata a Rotterdam il 4 o 5 marzo, ritorno a San Siro 11 o 12 marzo. In caso di passaggio del turno, l'Inter affronterà la vincente di Bayern Monaco-Leverkusen. Diversi gli incroci degni di attenzione: da PSG-Liverpool a Benfica-Barcellona passando per il derby di Madrid tra Real e Atletico.

Dalla Champions all'Europa League dove non ci sarà nessun derby tra le squadre romane. I giallorossi, che hanno eliminato il Porto, continuano il loro percorso a difficoltà crescenti e se la vedranno con l'Atletico Bilbao. La formazione basca è saldamente al quarto posto della Liga dietro al solito trio. Sulla carta è andata decisamente meglio alla Lazio che però veniva dalla qualificazione diretta opposta al Viktoria Plzen. La Roma giocherà in casa la gara di andata il 6 marzo, la Lazio il ritorno il 13. Per effetto del tabellone che è andato a comporsi, ora la stracittadina potrà aver luogo solo nell'eventuale finalissima. Il 6 marzo tocca anche alla Conference League e quindi alla Fiorentina che nel frattempo ha pescato il Panathinaikos e si prepara ad andare in Grecia. Il 13 al Franchi la gara di ritorno.

