CHAMPIONS LEAGUE L'Inter, stasera il ritorno col Feyenoord: tanti assenti, ma rientra Sommer I nerazzurri ripartono dal 2-0 dell'andata. Fuori anche Zielinski e Dimarco, in dubbio Lautaro, De Vrij e Thuram

Notte da dentro o fuori per l'Inter, che stasera sfiderà il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale di Chamapions League. Si riparte con i nerazzurri avanti di due reti e fortemente indiziati per raggiungere i quarti, dove, a meno di sorprese, ad aspettarli ci sarebbe il Bayern che nell'andata del derby tedesco ha battuto 3-0 il Bayer Leverkusen. Alla sfida, Simone Inzaghi arriva fiducioso, ma, dopo lo stop sfiorato con il Monza nell'ultima gara di campionato, sa che ogni partita nasconda delle insidie: "Il mio stato d'animo è molto buono - dice, in conferenza stampa -. Chiaramente sono focalizzato in questo momento sulla sfida col Feyenoord, perché, sì, lì affrontiamo dopo aver vinto 2-0 all'andata, ma domenica siamo passati da una partita che ci ha dimostrato che, se non teniamo alte concentrazione, determinazione e aggressività, tutte le gare siano complicate.

Diversi gli assenti, da un lato e dall'altro. Nell'Inter, oltre ai lungodegenti, mancheranno sicuramente Zielinski e Dimarco. Da valutare Lautaro Martinez e De Vrij, così come Thuram, che da settimane convive con un problema alla caviglia. La notizia positiva è che rientrerà Sommer, riprendendosi il proprio posto tra i pali.

Per quanto riguarda le altre sfide, detto del derby tedesco, alle 18.45 scenderanno in campo Barcellona e Benfica, con i catalani avanti di un goal, e alle 21 ci sarà l'attesissima sfida tra Liverpool e Psg. All'andata fu un dominio pressoché totale dei parigini, ma a vincere furono gli inglesi, con un goal di Elliott nel finale. Con entrambe le squadre avviate verso la vittoria del campionato, la concentrazione sull'impegno europeo sarà massima: è lecito attendersi ancora tanto spettacolo e, magari, una sfida a suon di goal tra i trascinatori Salah e Dembelé.

