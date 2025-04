CHAMPIONS LEAGUE L'Inter vince a Monaco. L'Arsenal travolge il Real I neroazzurri s'impongono 2-1 sul campo del Bayern con i gol di Lautaro Martinez e Frattesi, momentaneo pari di Muller

Nelle gare di andata dei quarti di finale di Champions League clamoroso successo dell'Arsenal che batte 3-0 il Real Madrid, mentre l'Inter di Simone Inzaghi ipoteca l'accesso alla semifinale vincendo 2-1 sul campo del Bayern Monaco:

"Sono felice, siamo felici. Abbiamo fatto una grande gara, secondo me dobbiamo pensare non a risultato ma al tipo di gara che abbiamo fatto contro un grandissimo avversario. Abbiamo giocato bene tecnicamente, siamo sempre stati squadra insieme. Abbiamo fatto una grande gara che ci sarà il seguito tra sette giorni a San Siro. Da lì dovremmo essere bravi, perché questa prestazione deve avere un seguito tra otto giorni. Chiaramente stasera c'è soddisfazione, perché i numeri del Bayern Monaco li conoscete. Penso che le ultime 28 di Champions, 22 vittorie e 5 pareggi ha fatto. È dal 2021 che non perdeva in casa, ci siamo riusciti, ma manca l'ultimo passetto per arrivare in semifinale".

