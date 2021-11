L'Inter vince e vede gli ottavi; pari forse inutile per il Milan

L'Inter batte 3-1 lo Sheriff in Moldavia e si rilancia verso gli ottavi di Champions League. Brozovic, Skriniar e Sanchez firmano la vittoria che serviva per salire al secondo posto nel girone guidato dal Real Madrid con 9 punti. Un pari forse inutile, invece, quello del Milan con il Porto a San Siro. Battuti a freddo da Luis Diaz, i rossoneri riacciuffano i lusitani su autogol di Mbemba, ma scrivere 1 nella colonnina dei punti. In testa al girone il Liverpool (12 in 4 partite), poi Porto a 5 e Atletico Madrid a 4 a due gare dalla fine. Pioli & C devono vincere largo a Madrid, poi in casa con i Reds e sperare nelle sventure altrui.