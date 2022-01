L'Inter vince la Supercoppa, Juve battuta ai supplementari 2-1

L'Inter conquista la Supercoppa battendo in finale per 2-1 la Juventus. Decisiva la rete di Sanchez segnata a pochi secondi dallo scadere del secondo tempo supplementare, quando ormai già c'era aria di rigori. Una vittoria in rimonta per l'Inter, capace di ribaltare l'iniziale vantaggio bianconero firmato McKennie grazie a un rigore di Lautaro e al colpo da campione dell'attaccante cileno.

