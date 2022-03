CHAMPIONS L'Inter vince ma non basta. Inzaghi "giocato ad armi pari" Sentiamo l'allenatore Simone Inzaghi nel dopo partita

La vittoria più beffarda che potesse esserci. L'Inter espugna Anfield con un gol di Lautaro Martinez, ma non basta perché è il Liverpool che vola ai quarti di finale grazie al successo per 2-0 all'andata a San Siro. Gli uomini di Simone Inzaghi soffrono (una traversa e due pali per gli inglesi), vanno in vantaggio con un gol dell'argentino ma accarezzano soltanto il sogno rimonta, che svanisce nel giro di un minuto perché subito dopo la rete dello 0-1 Sanchez si vede sventolare sotto il naso un cartellino rosso (per doppia ammonizione) che di fatto chiude la partita.

Avanti anche il Bayern, che asfalta 7-1 il Salisburgo. Stasera in campo City-Lisbona e Real-Psg. Oggi in programma anche i primi ottavi di Europa League: Porto-Lione e Betis-Eintracht; domani l'Atalanta.

Nel servizio l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi

