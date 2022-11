QATAR 2022 L'Iran colpisce in extremis, Galles ko 2-0 Gli asiatici segnano tra 99° e 101° con Cheshmi e Razaeian e sorpassano in classifica i britannici, a forte rischio eliminazione.

L'Iran colpisce in extremis, Galles ko 2-0.

La seconda giornata della fase a gironi si è aperta col successo in extremis dell'Iran, che col Galles s'impone 2-0 segnando al 99° e al 101°. Di Cheshmi e Razaeian le reti che valgono agli asiatici il momentaneo 2° posto nel Girone B. Gallesi in 10 dall'86° per il rosso al portiere Hennessey, primo espulso del torneo, e ultimi in classifica a quota 1.

