QATAR 2022 L'Italia a Belfast per evitare gli spareggi: dentro Berardi e Tonali Con l'Irlanda del Nord serve una vittoria larga, se si vuole essere sicuri del primato. Mancini con Insigne falso nove.

Nella primissima città dei fantasmi per scacciare i fantasmi di Russia 2018. Tra l'Italia e la roulette degli spareggi resta una trasferta a Belfast, dove 63 anni or sono si consumò l'altra tragedia iridata azzurra, quel 2-1 per l'Irlanda del Nord che costò Svezia 1958. Stavolta potrebbe andar bene qualunque risultato, a patto che la Svizzera, a sua volta impegnata con la già eliminata Bulgaria, non faccia meglio. E in caso di arrivo alla pari, il pass diretto lo assegnano, nell'ordine, differenza reti generale, numero di gol segnati in generale e, come terza opzione, gli scontri diretti. Quest'ultimo punto premierebbe gli elvetici in virtù del gol segnato in trasferta, regola abolita solo dopo l'inizio delle qualificazioni e dunque, in questo contesto, ancora in vigore.

Al momento però l'Italia comanda in virtù del +2 nella differenza reti generale: per avere la certezza di non dissipare il vantaggio ci vuole una vittoria con largo scarto. Di base nulla di impossibile, perché l'Italia di Mancini, al netto del problema centravanti, non sarebbe nuova alla goleada. Eppure, nel caso specifico non è per nulla scontato, perché l'Irlanda del Nord non è nulla di che, non ha più obiettivi ma in casa, nelle altre tre partite, non ha mai preso gol. Salvo sorprese, saranno due le novità rispetto alla Svizzera: Tonali al posto di Locatelli nella mediana con Barella – in ripresa – e Jorginho, Berardi in luogo di Belotti in un tridente con Chiesa e Insigne falso nove. Intaccato il quartetto davanti a Donnarumma: Di Lorenzo ed Emerson ai lati e in mezzo Acerbi e Bonucci. Per quest'ultimo una partita speciale, visto che, dopo aver staccato Zoff, raggiungerà Chiellini al 6° posto delle presenze in azzurro, a quota 114. Il capitano di serata rinnova la fiducia a Jorginho – che per la terza volta in fila ha sbagliato un rigore decisivo – e invoca lo spirito del successo all'Europeo.

Nel video le parole del capitano dell'Italia, Leonardo Bonucci. Leonardo Bonucci

