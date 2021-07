EURO 2020 L'Italia a Wembley per matare la Spagna In semifinale, Mancini dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Belgio, con l'unica eccezione di Emerson al posto dell'infortunato Spinazzola.

Dopo la proficua capatina a Monaco, l'Italia è di nuovo a Wembley, stavolta, nel bene o nel male, per restarci fino a fine Europeo. C'è la Spagna, negli ultimi 13 anni spauracchio assoluto degli azzurri, che almeno stavolta, sulla carta, partono leggermente favoriti. Squadra che batte il Belgio non si cambia e dunque Mancini, salvo sorprese, dovrebbe optare per un solo innesto, forzato: fuori Spinazzola – già operato al tendine d'Achille – dentro Emerson, suo sostituto naturale sulla fascia sinistra. Per il resto, nulla di nuovo: Florenzi è ormai recuperato, a destra però dovrebbe toccare ancora a Di Lorenzo, a completare il reparto con Chiellini, Bonucci e Donnarumma. Davanti Insigne e Chiesa ai lati di Immobile, chiamato a dar segno di sé dopo le brutte prestazioni di ottavi e quarti. E poi il centrocampo, l'arma più affilata: Verratti, lontanissimo dall'infortunio di maggio, Jorginho, consacratosi come uno degli azzurri più temuti dagli avversari, e Barella, reduce dalla rete al Belgio. Italia fondata sulla mediana esattamente come la Spagna della generazione dorata, quella capace del triplete Europeo-Mondiale-Europeo.

