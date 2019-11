L'italia ai quarti di finale

Trascinata da uno straordinario Gori, l' Italia del Beach Soccer si è qualificata ai quarti di finale del campionato del mondo. Gli azzurri hanno battuto il Messico per 6 a 2, al termine di una partita dominata dalla squadra italiana. Protagonista assoluto Gabriele Gori che ha segnato 5 dei sei gol realizzati dalla nazionale italiana. Il 6-0, invece, porta la firma di Zurlo che supera il portiere avversario con un autentico colpo da biliardo su punizione. Nell'ultimo periodo l’Italia abbassa il ritmo e il Messico ne approfitta per segnare due gol con Samano e Maldonando. Nei quarti di finale, gli azzurri affronteranno la Svizzera in una sfida ad eliminazione diretta.