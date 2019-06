L'Italia batte la Bosnia e resta in testa al gruppo

Quattro partite e quattro vittorie. L’Italia batte in rimonta la Bosnia 2-1 nel girone J verso Euro 2020 e resta in testa al gruppo a punteggio pieno con 12 punti. Vantaggio iniziale bosniaco con Dzeko al 32’ al termine di una bella azione, nella ripresa Insigne al volo pareggia al 49’ prima del colpo preciso di Verratti che all’88’ completa la rimonta per la squadra di Mancini. La Bosnia resta ferma a 4 punti in classifica.