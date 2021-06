CAMPIONATO EUROPEO L'Italia chiede alla Svizzera il pass per gli ottavi

La caccia agli ottavi potrebbe dare i suoi frutti già questa sera: contro la Svizzera l'Italia potrebbe infatti festeggiare la qualificazione con un turno di anticipo. Ma della falsa partenza elvetica il CT Mancini si fida il giusto. Confermati 10/11 della squadra che tanto bene ha fato al debutto contro la Turchia con l'esclusione del solo Florenzi che non ha recuperato dal problema al polpaccio. Più Di Lorenzo che Toloi per sostituirlo. Con Bonucci e Chiellini centrali a protezione di Donnarumma, c'è Spinazzola a sinistra. La mediana con Barella-Jorginho e Locatelli e il tridente Berardi-Immobile-Locatelli. Si gioca davanti a 16000 spettatori, è anche la sera del ritorno del CT svizzero in uno stadio che ha frequentato da allenatore della Lazio.

Nel servizio le interviste ai CT Roberto Mancini e Vladmir Petkovic

