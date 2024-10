NATIONS LEAGUE L'Italia con il Belgio con gli stessi che hanno battuto la Francia L'Italia affronta il Belgio per il terzo turno di Nations League. Gli azzurri hanno già battuto Israele e Francia

L'Italia affronterà il Belgio con la formazione che ha battuto la Francia lo scorso 6 settembre. Luciano Spalletti sembra sempre più intenzionato, stando anche ai segnali del dopo rifinitura svolta a Coverciano, a confermare lo stesso modulo e gli stessi uomini della trasferta parigina: modulo 3-5-1-1, Donnarumma fra i pali, Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori in difesa, Cambiaso e Dimarco esterni, nel mezzo Frattesi, Ricci e Tonali, quindi Pellegrini (al momento favorito su Raspadori) alle spalle di Retegui. Occhi puntati su Daniel Maldini. L'attaccante del Monza alla sua prima in azzurro potrebbe trovare spazio a partita in corso.

Il Belgio si ritrova con 3 punti in classifica, frutto della vittoria su Israele e della sconfitta con la Francia, e ha necessariamente bisogno di muovere la classifica. Il CT di origini italiane Domenico Tedesco si presenterà all'Olimpico con un 4-2-3-1. A centrocampo Mangala è favorito su Orel Onana per far coppia con Youri Tielemans. Unica punta l'attaccante del Lipsia Lois Openda. Dubbio su chi tra Trossard e De Katelaere giocherà alle sue spalle. Indisponibili Salemaekers e De Bruyne. Lukaku non convocato di comune accordo con la Federazione Belga.

