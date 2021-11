L'Italia contro la Svizzera si gioca il Mondiale

Comunque vada, per l'aritmetica, bisognerà aspettare l'ultima partita. Ma al di là di complicate formule matematiche la sfida di domani tra Italia e Svizzera sarà decisiva per volare in Qatar. Specie se, come auspica Mancini, saranno gli azzurri a vincere. Nel caso basterebbe poi non perdere in Irlanda del Nord o alternativamente tifare Bulgaria contro gli svizzeri. Conti che tutti sperano di non fare, l'Olimpico di Roma è pronto a spingere una Nazionale in emergenza, che si presenta priva di Zaniolo, Chiellini, Immobile e Pellegrini.









Il CT sarà costretto a mettere mano in ogni reparto. Lo fa con grande serenità, in un momento in cui l'abbondanza non è esagerata, ma la qualità è comunque sicura. Davanti, ad esempio, dove potrebbe toccare a Belotti con Chiesa e Insigne a supporto. Anche la Svizzera ha tanti assenti, ma l'importanza del match resta indipendentemente da chi lo gioca. Mancini prima ammonisce: "Contro la Svizzera non sono mai partite normali" poi si lascia sfuggire: "Sono certo che andremo in Qatar". I 52.000 che riempiranno l'Olimpico al massimo del consentito sono pronti a metterci quello che eventualmente mancherà.