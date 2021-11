QUALIFICAZIONI QATAR 2022 L'Italia contro la Svizzera si gioca il Mondiale

Comunque vada, per l'aritmetica, bisognerà aspettare l'ultima partita. Ma al di là di complicate formule matematiche la sfida di domani tra Italia e Svizzera sarà decisiva per volare in Qatar. Specie se, come auspica Mancini, saranno gli azzurri a vincere. Nel caso basterebbe poi non perdere in Irlanda del Nord o alternativamente tifare Bulgaria contro gli svizzeri. Conti che tutti sperano di non fare, l'Olimpico di Roma è pronto a spingere una Nazionale in emergenza, che si presenta priva di Zaniolo, Chiellini, Immobile e Pellegrini.

Il CT sarà costretto a mettere mano in ogni reparto. Lo fa con grande serenità, in un momento in cui l'abbondanza non è esagerata, ma la qualità è comunque sicura. Davanti, ad esempio, dove potrebbe toccare a Belotti con Chiesa e Insigne a supporto. Anche la Svizzera ha tanti assenti, ma l'importanza del match resta indipendentemente da chi lo gioca. Mancini prima ammonisce: "Contro la Svizzera non sono mai partite normali" poi si lascia sfuggire: "Sono certo che andremo in Qatar". I 52.000 che riempiranno l'Olimpico al massimo del consentito sono pronti a metterci quello che eventualmente mancherà.

