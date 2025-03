SERIE A L'Italia del tifo si riunisce a Cesena Un weekend di confronto e passione tra i temi: tessera del tifoso, stadi a norma, daspo, nuove linee guida e l'attualità con la “discussa” coreografia della Curva Fiesole. Tra i relatori Renzo Ulivieri, presidente AIAC.

E' nata ufficialmente il 12 ottobre 2024 con l'assemblea costituente la Federtifosi la nuova associazione a livello nazionale che raccoglie le principali associazioni e i centri di coordinamento clubs di tantissime squadre di serie A, B, C e D. La sosta dei campionati e gli impegni della Nazionale è stata l’occasione per le tifoserie italiane di incontrarsi al Club House del Manuzzi di Cesena dove si è tenuto il convegno-dibattito “Il Mondo del Tifo: ieri, oggi e domani”.

Presenti le istituzioni Cesena come la consigliera regionale Francesca Lucchi, e l'assessore allo Sport di Cesena Christian Castorri. Padrone di casa il giovanissimo Presidente del Coordinamento Clubs Cesena Alessio Checchia. Tra i temi del convegno, il caro biglietti nei settori ospiti: il crescente aumento dei prezzi per i tifosi in trasferta e l’impatto sulle presenze negli stadi.

Ma anche la Fidelity Card: un’analisi sul funzionamento e le criticità del sistema di fidelizzazione adottato dalle società di calcio, tema molto attuale il divieto delle trasferte: il sempre più frequente utilizzo di provvedimenti restrittivi che penalizzano i tifosi. I valori sani di un tifo costruttivo: il ruolo del tifo come elemento di aggregazione e sostegno alla squadra, oltre le divisioni. Prospettive future per i tifosi: possibili soluzioni per un calcio più inclusivo, accessibile e partecipato. Non è mancata neanche l'attualità con la “discussa” coreografia della Curva Fiesole.

