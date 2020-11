AMICHEVOLE L'Italia di Evani cerca una vittoria per il ranking contro l'Estonia L'ex tecnico del San Marino Calcio sostituisce il C.T dell'Italia Roberto Mancini (positivo al Covid) questa sera ore 20.45 contro l'Estonia

Filtro contro le luci della ribalta che non ha mai sopportato, ma in questo periodo non le può respingere esattamente come non ha fatto la barriera del Medellin sulla sua storica punizione al 120° che bucò Higuita, e che diede al Milan la Coppa Intercontinentale. Alberico, Chicco Evani oggi per la prima volta C.T dell'Italia in amichevole contro l'Estonia al posto di Roberto Mancini positivo al Covid e ovviamente a casa. Alberico Chicco e non Bubu, non ha mai sopportato quel nomignolo, C.T dell'Italia per una notte, naturalmente tornano in mente i ricordi.

L'unico club professionistico da lui guidato è stato proprio il San Marino Calcio stagione 2009 -2010 esonerato dal Patron Germano De Biagi a due giornate dal termine della regular season con la squadra seconda in classifica. Una mossa che forse De Biagi non rifarebbe, tuttavia non gli si può togliere il merito di aver portato a San Marino uno dei grandi esponenti del Milan degli immortali. Evani, ha dimostrato la sua amicizia e la sua vicinanza a San Marino: lo scorso anno presentò in un noto ristorante di Borgo Maggiore il suo libro “ Non chiamatemi Bubu” . Questa sera ore 20.45 la sua Italia sarà opposta all'Estonia. Sarà una formazione sperimentale in attesa poi di affrontare la Polonia per il match di Nations League domenica 2'0.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia



