CALCIO FEMMINILE L'Italia di Soncin pareggia in Danimarca. Nella ripresa entra Chiara Beccari. Le Azzurre, impegnate nelle qualificazioni mondiali, non vanno oltre lo 0-0. Soffia centra la traversa, nella ripresa entra anche Chiara Beccari.

L'Italia di Soncin pareggia in Danimarca. Nella ripresa entra Chiara Beccari..

Non è bastato il gioco, il coraggio e neanche la personalità mostrata di fronte ai 12mila spettatori presenti al Parken Stadium di Copenaghen. L’Italia non riesce a sfondare il muro avversario e ad andare oltre lo 0-0 con la Danimarca, che tira un sospiro di sollievo rimanendo sola al comando della classifica del girone di qualificazione al Mondiale. La traversa colpita da Soffia nel primo tempo e il dominio della ripresa lasciano l’amaro in bocca al gruppo, che ora vede allontanarsi - anche alla luce del successo della Svezia - la possibilità di ottenere il pass diretto per il torneo iridato. Tutto si deciderà comunque nelle ultime due gare in programma il 5 e 9 giugno contro Serbia e Svezia (a Pisa e Goteborg): un doppio successo consentirebbe alla Nazionale di sperare ancora nel miracolo, in caso contrario per volare in Brasile bisognerà superare le insidie del doppio play-off di fine anno. Nella ripresa della sfida giocata contro la Danimarca spazio anche l'attaccante della Juventus Chiara Beccari.

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