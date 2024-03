AMICHEVOLI L'Italia è pronta per il doppio test con Venezuela ed Ecuador Domani ore 22 italiane Venezuela – Italia. Domenica a New York la sfida con l'Ecuador. Lunedi il ritorno in Italia

L'Italia è pronta per il doppio test con Venezuela ed Ecuador.

Con l'Europeo sempre più vicino Luciano Spalletti sfrutterà i due test negli Stati Uniti con due Nazionali sudamericane, domani sera ore 22 italiane in Florida con il Venezuela, e domenica 24 marzo a New York ore 21 con l'Ecuador, per garantirsi conferme e visualizzare novità. Almeno cinque i volti nuovi che vedremo in azzurro: il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi, l'esterno del Torino Raul Bellanova, quello della Juventus Andrea Cambiaso, il centrocampista del Verona ma di proprietà del Napoli Michael Folorunsho e l'attaccante dell'Udinese Lorenzo Lucca.

Esperimenti come è giusto che sia nei test amichevoli, ma con l'Europeo così vicino scatterà a giugno, l'idea del CT è anche quella di cominciare a porre solide basi per l'immediato futuro. L'Italia da tempo è alla ricerca di un attaccante che sappia tradurre in gol le iniziative delle tante mezze punte come Chiesa, Orsolini, Zaccagni o Zaniolo. Si cerca l'alternativa a Ciro Immobile. Poteva essere Scamacca lasciato a casa da Spalletti, che ha recentemente monitorato Lorenzo Lucca che non ha la tecnica dell'atalantino ma sa farsi rispettare in area di rigore ed ha segnato 7 reti in questo campionato.

Le altre due punte centrali sono Giacomo Raspadori più nove e mezzo che nove, e Mateo Retegui 6 gol in stagione. Si tratta del primo confronto della storia tra Venezuela – Italia le due nazionali finora non si erano mai affrontate, anche perché, dall’esordio del 1938, la “Vinotinto” (vino rosso, nome usato per descrivere la Nazionale sudamericana) non ha mai preso parte a una Fase Finale del Mondiale. Un digiuno che potrebbe però presto interrompersi: la Nazionale Venezuelana è infatti al 4° posto (9 punti in 6 gare) del girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026, dove si qualificheranno le prime 6 e non più come fino al 2022 le prime 4 in virtù dell’allargamento a 48 squadre.

Due le vittorie conquistate con Paraguay e Cile, tre i pareggi, 1-1 in Brasile, poi con Ecuador e Perù, una sconfitta all’esordio in Colombia. Al 50° posto del Ranking FIFA, il miglior risultato della Vinotinto è il 4° posto nella Coppa America 2011 (in Argentina); Tomas Rincon (130) e Salomon Rondon (41) detengono il record di presenze e reti, primati stabiliti entrambi a partire dal 2008 ad oggi.

