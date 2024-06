EURO 2024 L'Italia è pronta per il severo esame Croazia Bastoni:” niente calcoli, la sconfitta con la Spagna ci ha unito”

Non c'è spazio per i calcolatori. Se il CT Spalletti si fosse accorto che qualcuno pensa al pareggio e non alla vittoria contro la Croazia questa sera, sarebbe già stato imbarcato sull'areo per il ritorno in Italia. Gli azzurri vogliono restare dove sono adesso, e per farlo hanno bisogno di punti e certezze quelle che la Spagna ha minato pericolosamente. Il CT alla vigilia ha aperto l'ombrello verso i più criticati dall'opinione pubblica: Di Lorenzo e Jorginho. Entrambi saranno in campo dall'inizio questa sera. Perchè? Semplice.

Il CT chiede ai veterani di tirare fuori gli attributi e portare l'Italia agli ottavi. Sabato si era accarezzata l'ipotesi di schierare Fagioli che di presenze con la maglia azzurra ne ha 3 contro le 56 di Jorginho. Il CT in una gara psicologicamente molto difficile chiede a chi è abituato a sopportare la pressione, la lucidità necessaria per affrontare un match del genere. Dimarco ha recuperato ma va in panchina, Darmian è stato utilizzato a sinistra sia con l'Albania che con la Spagna, l'interista rappresenta una certezza. Fuori Frattesi e Pellegrini, dentro Cristante e Cambiaso.

L'annoso problema del gol. Scamacca non si è giocato al meglio le due possibilità da titolare, tocca a Retegui. 4 gol per l'italo-argentino scoperto da Mancini in azzurro, suo l'ultimo di un attaccante nella tournée americana dello scorso marzo. Scamacca non segna con la maglia dell'Italia da ottobre. Alla Red Bull Arena di Lipsia questa sera alle 21 il dentro o fuori Croazia – Italia.

Nel servizio Alessandro Bastoni, difensore

