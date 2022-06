NATIONS LEAGUE L'Italia in campo a Cesena contro l'Ungheria

L'Italia in campo a Cesena contro l'Ungheria.

Stasera l'Italia di Mancini attende a Cesena l'Ungheria, nella seconda giornata dei gironi di Nations League: calcio d'inizio alle 20:45. Il ct protegge intanto Gnonto: "Ha 18 anni e non bisogna fargli pressione: deve avere la possibilità di crescere e migliorare". In campo oggi anche Germania-Inghilterra. Lussemburgo-Italia 0-3 nelle qualificazioni all'Europeo Under 21.

