QUALIFICAZIONI QATAR 2022 L'Italia in Svizzera per ricominciare a vincere

A Basilea non si può sbagliare. E sembra impossibile che un'Italia Campione d'Europa e reduce da una striscia record vada in Svizzera con l'obbligo di fare risultato. E' bastato un pari inatteso seppure con più di un'attenuante contro la Bulgaria e quei due punti pesano già. La Svizzera ha vinto le uniche due partite giocate e riparte rinnovata e ambiziosa dopo l'Europeo e l'addio di Petkovic partito in direzione Bordeaux. La situazione in casa elvetica non è però delle migliori: Yakin da quando si è seduto sulla panchina rossocrociata ha perso Shaqiri completamente fuori forma, Gavranovic, Embolo, Benito e Mbadu infortunati a cui si è aggiunto Xhaka positivo al Covid.

Il CT Mancini predica tranquillità in una vigilia nella quale si mostra molto sicuro della sua squadra. Ma rispetto alla partita con la Bulgaria ci sarà qualcosa di diverso. Innanzitutto il rientro di Chiellini a comandare la difesa ed è probabile anche l'inserimento di Lorenzo a dare il cambio a Florenzi. Ancora incerta la presenza di Verratti che ha preso un colpo al ginocchio e si è allenato a parte. Nel caso Locatelli, che alla Svizzera all'Europeo fece doppietta ed è molto più di un piano b.

