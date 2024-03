L'Italia nelle Coppe Europee è in Europa e Conference League Roma, Atalanta, Milan e Fiorentina passano il turno.

Roma, Atalanta e Milan passano in turno in Europa League, stesso risultato per la Fiorentina in Conference League. Grande soddisfazione per i tecnici italiani. Nel video le considerazioni di Daniele De Rossi, Gian Piero Gasperini, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano.

