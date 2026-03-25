L'Italia non può fallire

Bergamo si prepara ad ospitare la partita più importante degli ultimi 12 anni. Italia – Irlanda del Nord semifinale play off di qualificazione al Mondiale 2026. La vincente sfiderà in finale una tra Galles e Bosnia Erzegovina, l'altra resta a casa. Svezia e Macedonia del Nord riguardano il brutto passato azzurro, due nazionali che hanno escluso l'Italia dalla fase finale dei due campionati del mondo precedenti: Russia 2018 e Qatar 2022, impossibile, immaginare che l'Italia salti anche questa edizione.

Non si può far altro che mantenere lucidità, pragmatismo e un passo alla volta: ora l'Irlanda e stop. Uniti e compatti verso l'obiettivo, se l'Italia fa l'Italia, gli irlandesi dignitosissimi avversari non hanno gli stessi mezzi tecnici per replicare, questo un dato inconfutabile, poi c'è tutto il resto. L'infermeria è sempre meno affollata. Unico indisponibile Gianluca Scamacca. Gli altri stanno facendo il possibile per scendere in campo a Bergamo e le indicazioni sono incoraggianti. Mancini, Tonali e Calafiori sono regolarmente in gruppo ed hanno svolto anche la partitella contro i giovani dell’Empoli.

Politano ha preso parte alla prima metà della seduta, ma il polpaccio sinistro che gli aveva dato dei fastidi lunedì non lo preoccupa eccessivamente. Bastoni, che sembrava il più difficile da recuperare, ha anche calciato il pallone dimostrando di essere sulla strada giusta. Arbitra l'esperto fischietto olandese Danny Makkelie che ha già diretto gli azzurri in quattro precedenti dove sono arrivati due vittorie e due pareggi