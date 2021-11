QATAR 2022 L'Italia pesca la Macedonia del Nord Portogallo – Turchia l'altra sfida che interessa gli azzurri

La mano dell'ex interista Lothar Matthäus porta bene agli azzurri che in semifinale play off verso il mondiale di Qatar 2022 pescano la Macedonia del Nord. Sfida nettamente alla portata della Nazionale di Roberto Mancini che non può temere la nazionale del commissario tecnico Igor Angelonsky. Quella che può preoccupare l'Italia, fermo restando che il primo step va superato, è la gara successiva. La sfidante degli azzurri, se passeranno indenni con la Macedonia del Nord, è una tra Portogallo e Turchia. C'è dunque la possibilità di dover battere la Nazionale lusitana per centrare una qualificazione sfuggita anche a causa dei rigori falliti da Jorginho nella doppia sfida con la Svizzera, anche se la Turchia non è certamente un avversario semplice per CR7 e compagni. La doppia sfida secca si disputerà in marzo: il 24 marzo la semifinale in casa della nazionale che ha il miglior ranking Fifa, quindi in Italia, e l'eventuale finale è in programma per il 29 marzo in trasferta, Italia dovrà affrontarla in casa della vincente della sfida tra Portogallo e Turchia. Gli altri accoppiamenti Scozia – Ucraina, Galles – Austria, Russia – Polonia, Svezia – Repubblica Ceca. Su 12 squadre ai play off, solo 3 andranno in Qatar

