L’Italia rialza la testa: poker alla Turchia, gli Azzurri vincono 4-1 a Bursa

L’Italia rialza subito la testa in Nations League. Dopo il pesante passo falso all’esordio contro il Belgio, gli Azzurri di Roberto Mancini hanno battuto 4-1 la Turchia nella trasferta di Bursa, conquistando i primi tre punti nel girone.

La Nazionale parte forte e sblocca la partita già al 9’ con Alessandro Bastoni, bravo ad anticipare la difesa turca sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 22’ arriva il raddoppio firmato da Davide Frattesi, che indirizza ulteriormente la serata. Nella ripresa l’Italia continua a spingere e trova altre due reti con Michael Kayode, a segno al debutto in Nazionale, e Pio Esposito, completando il poker azzurro. La Turchia riesce soltanto a rendere meno pesante il passivo. Una risposta importante per Mancini dopo il 2-0 subito all’Olimpico contro il Belgio.

Ora l’asticella si alza nuovamente: venerdì l’Italia sarà attesa a Parigi dalla Francia.







