L'Italia ricorda Boniperti col lutto al braccio

L'Italia ha il lutto al braccio. Si onora anche così la memoria di Giampiero Boniperti e dunque dalla Uefa via libera alla richiesta della Federcalcio Italiana. Perchè se è stato soprattutto Juve, Boniperti collezionò 38 presenze e anche 8 reti in azzurro. Ed è l'unico dagli anni '40 a '60 ad aver fatto gol in tre decenni diversi. Ha fatto i mondiali del '54 e 58' e dal 2012 è entrato nella hall of fame. E se da dirigente non ha mai lavorato per l'Italia è perché ha preferito alternarsi tra la Juve e le cose di casa. Lascia sorrisi, battute, lascia silenzi operosi. E ricordi in chi lo ha frequentato e anche cantato in un libro.

Nel video l'intervento di Italo Cucci.