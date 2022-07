CALCIO FEMMINILE L'Italia rimonta l'Islanda (1-1) e spera ancora

L'Europeo dell'Italdonne non è ancora finito. Anche se dopo il pareggio con l'Islanda il sentiero è stretto e servirà un'impresa lunedì sera contro il Belgio. Dopo la mazzata dell'esordio contro la Francia, le azzurre offrono una versione migliore. Ma l'attesa vittoria non arriva. Anzi. É subito salita ripidissima col gol preso in apertura. Sulla rimessa laterale lunga di Jónsdóttir la corta respinta di Gama ha lasciato in area il pallone, su cui si getta Vilhjálmsdóttir. Esterno destro sotto l'incrocio di Giuliani. L'eliminazione è vicina, ma al concetto di prematura addio al torneo le ragazze di Bertolini si ribellano. Con calma e decisione il possesso porta alla creazione di occasioni in serie. E raggiungendo il meritato 1-1 al minuto 62. Da Simonetti a Bonansea, palla dentro per Bergamaschi e la rete che si gonfia. In serata, poi la Francia ha battuto 2-1 il Belgio guadagnandosi la qualificazione. Per qualificarsi ai quarti l'Italia dovrà necessariamente battere il Belgio e sperare che l'Islanda non batta la Francia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: