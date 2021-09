QUALIFICAZIONI MONDIALI L'Italia riparte dalla Bulgaria: obiettivo Qatar 2022 Questa sera tornano in campo gli Azzurri dopo la vittoria dell'Europeo con i ragazzi di Roberto Mancini che ripartono da Firenze e dalla Bulgaria. Si gioca alle ore 20.45: il CT conferma il blocco che ha battuto l'Inghilterra solo qualche mese fa.

L'Italia riparte dalla Bulgaria: obiettivo Qatar 2022.

Wembley è ancora ben impresso nella memoria di tutti i tifosi, di Roberto Mancini e dell'Italia. Ma gli Azzurri devono già guardare avanti, in particolare al Mondiale di Qatar 2022. A partire già da questa sera alle 20.45, dalla sfida del “Franchi” di Firenze contro la Bulgaria. E' la prima di un trittico che vedrà l'Italia affrontare poi la Svizzera a Basilea e la Lituania a Reggio Emilia. Il CT è stato capace di portare nuovamente entusiasmo nel gruppo e tra gli italiani, con la vittoria dell'Europeo come ciliegina sulla torta. Ora l'obiettivo è non fermarsi qui.

L'Italia cerca la quarta vittoria in altrettante partite nel Gruppo C per proseguire nella propria marcia a punteggio pieno. In più, caccia ad un nuovo record: in caso di non sconfitta, infatti, gli Azzurri salirebbero a quota 35 risultati utili consecutivi eguagliando Brasile e Spagna. Mancini - contro la Bulgaria - si affiderà agli 11 che hanno battuto l'Inghilterra ai rigori solo qualche mese fa. L'unico cambio nel collaudatissimo 4-3-3 dovrebbe essere sulla destra con Florenzi al posto di Di Lorenzo. Per il resto Donnarumma tra i pali, Bonucci e Chiellini centrali ed Emerson Palmieri a sinistra. Centrocampo con Jorginho, Verratti e Barella e tridente formato da Chiesa, Immobile e Insigne. Un altro dubbio vede protagonista capitan Chiellini, pronto ad essere sostituito da Acerbi. Sarà un punto fermo, invece, Leonardo Bonucci.

Nel servizio le interviste a Roberto Mancini, CT Italia, e Leonardo Bonucci, difensore Italia

