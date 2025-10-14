L'Italia sfida Israele per i playoff, in una Udine blindata

Vincere per blindare i playoff, pareggiare per metterci un piede e mezzo dentro. L'Italia affronta Israele nella partita decisiva per il cammino verso il Mondiale del 2026. Con la Norvegia che ha ormai una differenza reti troppo maggiore rispetto agli azzurri, +26 contro il +7 della Nazionale di Gattuso, seppur con una partita più, è praticamente impensabile arrivarci passando dalla porta principale.

E così, l'Italia sarà costretta, eventualmente, a provarci di nuovo passando dai playoff. Le ultime due volte andò male, la terza bisogna ancora guadagnarsela. La classifica vede al momento gli azzurri a 12 punti, con 5 partite giocate, e gli israeliani a 9, con 6 gare disputate e una differenza reti di -1. Vincendo, il gioco sarebbe fatto, pareggiando, quasi, perdere vorrebbe dire lasciare ancora tutto aperto.

Per togliere ogni speranza agli israeliani, in una Udine blindata in vista della sfida, tra 1000 agenti mobilitati, esercito a supporto e Mossad schierato a protezione dell'albergo in cui alloggiano gli ospiti, Gattuso dovrebbe optare per la coppia d'attacco Retegui - Raspadori, in assenza di Kean, e tornare alla difesa a 3, con Di Lorenzo e Calafiori ai lati di Mancini.

Proprio il centrale della Roma commenta la folle gara d'andata e spiega cosa servirà per non ripeterla: "Dalla partita d'andata abbiamo visto che l'Israele in attacco, ma come squadra in generale, è molto fastidiosa e preparata. Sicuramente il reparto offensivo è quello migliore, quindi bisogna stare ancora più attenti e concentrati per limitarli. È stata una partita un po' folle, ci siamo fatti rimontare da polli, ma abbiamo rivisto le situazioni, sappiamo cosa abbiamo sbagliato e cercheremo di non ripeterle".







