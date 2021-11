L'Italia si gioca il mondiale

Venerdi ore 20.45 stadio Olimpico di Roma l'Italia si gioca la qualificazione al Mondiale Qatar 2022. L'avversario è la Svizzera che ha gli stessi punti degli azzurri nel gruppo C. Le due Nazionali sono appaiate a quota 14 con lo scontro diretto terminato 0-0 in Svizzera ma la selezione di Roberto Mancini leggermente in vantaggio nella differenza reti. Un pareggio rimanderebbe qualsiasi discorso all'ultima giornata quando in programma ci sono Svizzera – Bulgaria e Nord Irlanda – Italia. Mancini prepara la gara senza fare calcoli: l'Italia se batte la Svizzera ha un piede e mezzo in Qatar, in tutti gli altri casi si complicherebbe il cammino. La leadership nel Gruppo C garantirebbe la prima fascia nel sorteggio dei gironi in programma il primo aprile a Doha. Non sarà a disposizione Ciro Immobile, il CT sta pensando a diverse soluzioni: dal falso 9 con Insigne o Bernardeschi, o con un centroavanti di ruolo, in questo caso sarebbero tre per una maglia, Belotti. Raspadori o Scamacca. Dopo Immobile, Zaniolo e Pellegrini arriva anche il forfait di Giorgio Chiellini, il capitano azzurro ha provato a stringere i denti, ma non è riuscito a recuperare dal problema agli adduttori. Il difensore bianconero, pertanto, non seguirà i compagni in direzione Roma, ma lascerà Coverciano e farà rientro a Torino, saltando anche il match di lunedì prossimo contro l'Irlanda del Nord.