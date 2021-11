QATAR 2022 L'Italia si gioca il mondiale Venerdi ore 20.45 allo stadio olimpico di Roma l'Italia affronta la Svizzera. La vincente avrà un piede e mezzo in Qatar, resterebbe poi una sola partita che potrebbe diventare ininfluente ai fini della qualificazione. Forfait di Chiellini

L'Italia si gioca il mondiale.

Venerdi ore 20.45 stadio Olimpico di Roma l'Italia si gioca la qualificazione al Mondiale Qatar 2022. L'avversario è la Svizzera che ha gli stessi punti degli azzurri nel gruppo C. Le due Nazionali sono appaiate a quota 14 con lo scontro diretto terminato 0-0 in Svizzera ma la selezione di Roberto Mancini leggermente in vantaggio nella differenza reti. Un pareggio rimanderebbe qualsiasi discorso all'ultima giornata quando in programma ci sono Svizzera – Bulgaria e Nord Irlanda – Italia. Mancini prepara la gara senza fare calcoli: l'Italia se batte la Svizzera ha un piede e mezzo in Qatar, in tutti gli altri casi si complicherebbe il cammino. La leadership nel Gruppo C garantirebbe la prima fascia nel sorteggio dei gironi in programma il primo aprile a Doha. Non sarà a disposizione Ciro Immobile, il CT sta pensando a diverse soluzioni: dal falso 9 con Insigne o Bernardeschi, o con un centroavanti di ruolo, in questo caso sarebbero tre per una maglia, Belotti. Raspadori o Scamacca. Dopo Immobile, Zaniolo e Pellegrini arriva anche il forfait di Giorgio Chiellini, il capitano azzurro ha provato a stringere i denti, ma non è riuscito a recuperare dal problema agli adduttori. Il difensore bianconero, pertanto, non seguirà i compagni in direzione Roma, ma lascerà Coverciano e farà rientro a Torino, saltando anche il match di lunedì prossimo contro l'Irlanda del Nord.



