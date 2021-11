L'Italia si inceppa, la Svizzera va ai Mondiali

Brutta serata per una brutta Italia che lascia a Belfast il biglietto per il Qatar. Ora la partecipazione al Mondiale dei Campioni d'Europa in carica, passerà attraverso i play off di marzo. E gli azzurri dovranno ritrovarsi perché la versione mostrata al Windsor Park lascia molti dubbi e non risolve l'interrogativo principale: che fine ha fatto che la squadra che ha vinto l'Europeo? Mancini ha l'attenuante parziale di tante assenze, ben 11 indisponibili a Belfast, ma la colpa di non aver risolto il problema dell'attacco. Un tiro in 93 minuti è troppo poco per una squadra che doveva vincere e basta e anzi è stato Donnarumma ad essere sollecitato un paio di volte. Un triste epilogo mentre a Lucerna la Svizzera fa festa 2 volte: prima della partita per il capitano Shaquri che fa 100 in Nazionale e dopo per la qualificazione diretta al Mondiale. Match a senso unico, che si sblocca all'inizio del secondo tempo: Okafor di testa batte il portiere bulgaro aprendo una serata che di lì in poi non avrà più storia. La Bulgaria fa da sparring partner mentre il sinistro di forza di Vargas porta al raddoppio. Esplosione vera e propria al 72': il colpo di testa di Itten fa quel 3-0 che avrebbe reso vano anche l'eventuale vantaggio dell'Italia a Belfast. Freuler a tempo scaduto fa addirittura 4-0: la Svizzera con merito vola in Qatar.