EUROPEI L'Italia vola ai quarti con i gol di Chiesa e Pessina Italia ai quarti di finale dell'Europeo, battuta l'Austria dopo i supplementari.

L'Italia vola ai quarti con i gol di Chiesa e Pessina.

Sotto l'Arco c'è l'Italia che continua a vincere. Sotto l'Arco, l'Italia spera di tornarci per le semifinali. Intanto è quarti dell'Europeo. Ci vogliono i supplementari per piegare l'Austria. La squadra di Franco Foda è davvero solida e gli azzurri faticano a sbloccare la partita. Bachmann tra i pali fa il suo su Insigne e Barella, il palo fa il resto e la partita resta inchiodata sullo 0-0. Nella ripresa l'Austria la sblocca con Arnautovic. Il Var salva la patria, il fuorigioco dell'attaccante austriaco lascia tutto in parità e quando i minuti di recupero sono 5, già tutti pensano che sarà supplementari. La differenza con l'Austria, la fanno anche i giocatori e Mancini ha una bella panchina, dalla quale può scegliere e restare altamente competitivo.

[Banner_Google_ADS]



La vince con i cambi il Mancio, che così fissa il record di risultati di fila a 31 e stacca Pozzo. Federico Chiesa e Matteo Pessina segnano i due gol che valgono dopo un tempo supplementare un bel pezzo di passaggio del turno. Lo juventino al quinto fa tutto benissimo, controllo, avversario fuori causa e mancino che vale l'1-0. Il 2-0 parte dalla sinistra per Acercbi, la sponda libera Pessina che salta l'avversario e segna il suo secondo gol all'europeo. Nel secondo tempo l'Austria accorcia con Kalajdzic e accende le speranze austriache. L'Italia vince 2-1 e vola a Monaco di Baviera dove sfiderà il 2 luglio la vincente di Belgio-Portogallo. Inizia in Germania l'Europeo italiano, con il sogno di tornare Sotto l'Arco di Wembley, per la semifinale del 6 luglio e poi giocarsi l'11 l'Europeo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: