SERIE C L'Olbia batte il Montevarchi e lascia l'ultimo posto Assist di Nicola Nanni per il gol di Contini

Olbia per riscattare la rocambolesca sconfitta di Pontedera, Montevarchi in cerca di continuità dopo la vittoria sul Gubbio. Tra i padroni di casa, confermati Filippo Fabbri e Nicola Nanni nell'undici titolare, toscani che recuperano Amatucci mentre Kernezo parte dalla panchina. Meglio gli ospiti in avvio. Marcucci direttamente da calcio d'angolo, palla sulla parte superiore della traversa. Minuto 25, il Montevarchi passa in vantaggio. Suggerimento di Jallow per la battuta di Lischi, una deviazione di Sperotto mette fuori causa l'estremo difensore dell'Olbia. Il pareggio dei sardi arriva nel finale del primo tempo. Assist di Nicola Nanni per il colpo di testa vincente di Gianluca Contini. Terzo gol stagionale per l'attaccante, scuola Cagliari.

Secondo tempo, subito il Montevarchi con il piatto di Biasci, si salva in due tempi Sposito. Dalla parte opposta, controllo e diagonale vincente di Ragatzu che infila il pallone del 2 a 1. Sesto centro stagionale per l'ex attaccante di Cagliari e Rimini ma evidenti le responsabilità della difesa toscana che lascia completamente libero l'attaccante sardo. Una manciata di minuti e Ragatzu libera alla conclusione Nanni, sinistro deviato da Mazzini poi ancora Ragatzu sull'esterno della rete. L'ultima emozione con il colpo di testa del difensore Brignani, fuori bersaglio. Dopo oltre due mesi l'Olbia torna alla vittoria e da questa sera non è più ultimo in classifica.

