SERIE C L'Olbia in dieci vince a Imola Decide un gran gol di Contini a metà ripresa

Imolese reduce dalla vittoria esterna sul campo della Fermana e dalla bella prova in Coppa Italia con il Padova. Olbia alla ricerca di una vittoria che manca dalla prima giornata di campionato. Ospiti subito pericolosi con Ragatzu che non sfrutta un errore in disimpegno di Zagnoni e solo davanti a Rossi mette incredibilmente a lato. Situazione analoga sul versante opposto, il portiere Gelmi si salva sul tentativo di Fonseca. Poco dopo, l'attaccante rosso-blu trova la via del gol, rete annullata per fuorigioco anche se restano molti dubbi. Animi accesi poco dopo la mezz'ora con l'arbitro che estrae il giallo per Annan e Sueva. Ammonizione pesante per il centrocampista ospite che ad inizio ripresa, rimedia il secondo giallo e lascia l'Olbia in inferiorità numerica. Nonostante l'uomo in meno, la squadra di Occhiuzzi passa in vantaggio. Fa tutto Contini che converge al centro e lascia partire un gran diagonale che infila la porta di Rossi. Secondo gol consecutivo del giovane attaccante, scuola Cagliari. L'Imolese non demorde e in pieno recupero, va due volte vicino al pareggio. Prima il colpo di testa di Fonseca che sfiora il palo poi il tentativo di Attys, controllo e sinistro che si perde sull'esterno della rete. L'imolese incappa nella sesta sconfitta stagionale mentre l'Olbia festeggia il primo successo esterno in campionato.

