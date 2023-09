SERIE C L'Olbia passa a Pesaro e resta a punteggio pieno L'1-0 di Bellodi lascia a quota zero la Vis. Nei sardi una decina di minuti per Fabbri e Nanni.

Dopo aver sorpreso all'esordio, l'Olbia rilancia. I sardi restano a punteggio pieno passando 1-0 sul campo della Vis Pesaro, viceversa inchiodata a quota zero sia nei gol fatti che in classifica. Ragatzu a giro dal limite, Neri rischia il frittatone ma la rimedia prima che Dessena possa far tap in. Il primo tempo è tutto qui, con la ripresa Banchieri inserisce Karlsson che parte con un tiraccio fuori misura, vanificando il tacco smarcante di Pucciarelli. Sintesi dei problemi offensivi della Vis, così all'Olbia basta fare appena meglio, per portarla a casa. Montebugnoli crossa, il piatto di Cavuoti è a metà tra l'appoggio e il tiro e il duo Neri-Mattioli in qualche modo la salva. Finché, al 79°, Ragatzu batte dalla bandierina per l'incornata da tre punti di Bellodi, con Neri che esce solo a metà e dalla terra di nessuno nulla può. Con l'Olbia in vantaggio inizia anche la gara dei sammarinesi Nanni e Fabbri, entrambi dentro all'82°. Ma non succederà altro: Rossetti carica da fuori senza fortuna ed è tutto per una Vis che non segna e ne incassa sempre uno, cosa che non aiuta a far punti.

