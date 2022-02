L'Olbia riprende l'Imolese nel finale (1-1)

SRV_IMOLESE-OLBIA_20022022

Di tornare a vincere, per l'Imolese, non è mai ora. Nemmeno quando tutto sembrava apparecchiato contro un'Olbia che però occorre dire come il suo pari se lo sia meritato. De Feo la mette per il colpo di testa di Padovan che va fuori di poco. Match equilibrato e piacevole, Ragatzu non punisce il "misunderstandig" difensivo rossoblù. E poi sono i padroni di casa ad andarci vicino due volte con Padovan. Se nella prima occasione Ciocci è attento a deviare in angolo, subito dopo è addirittura provvidenziale per tenere lo 0-0 all'intervallo. Ritmi più bassi nell'intervallo e sempre che siano i sardi nel caso a voler forzare. Pinna prova lo strappo e per poco non gli riesce la pennellata col sinistro. Lo stesso Pinna cambia piede e col destro rientra e fa volare Angeletti. Così, mentre l'aria da 0-0 scende sul Galli ecco l'episodio che aspettava l'Imolese. Il destro di Lombardi incoccia la mano di La Rosa e un'azione poco pericolosa sfocia così in un calcio di rigore. Liviero dal dischetto spinge l'Imolese verso una vittoria che invece sfuma nel finale quando la squadra di Fontana si fa beccare ingenuamente in contropiede e viene infilzata da Udoh. L'Olbia si salva con merito, ma per Imola è un'altra domenica con un punto solo.