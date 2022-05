SERIE C L'Olbia sgambetta l'Ancona (0-2) e prosegue la sua corsa

L'Ancona parte a cavallo, però si spegne presto e l'Olbia serve la prima sorpresa di questi play off. Colavitto suona la carica, basterebbe anche il pari ma non sono i marchigiani squadra brava a far di conto. Sereni scappa via e la mette, la difesa sarda si salva in angolo. Entra in partita anche l'Olbia e piano piano prende campo e coraggio. Lella da lontano è la prima idea che va a referto. Proteste invece subito dopo quando Emerson pesca Udoh, Masetti entra. Braccio sì, braccio no, al replay la difficile sentenza.

Sempre ospiti in zona d'attacco col colpo di testa di Brignani. Prima dell'intervallo il meritato vantaggio per la squadra di Canzi. Ladinetti col goniometro nel sette fa esplodere la sua panchina. Ripresa, Ancona tramortita dallo svantaggio rischia ancora sul sinistro al volo di Ragatzu. Non ci sono segni anconitani tangibili, anzi, il contropiede di Udoh potrebbe chiudere tutto, ma prima Avella e poi l'imprecisione al ribalzo lasciano inalterato lo status quo. L'ultimo tentativo perfino poco convinto marchigiano è in questa iniziativa di Rolfini. Succede prima del raddoppio che fa passare i titoli di coda. Travaglini, Udoh, Chierico. L'Olbia fa 0-2 e si merita almeno un altro giro.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: