L'Olbia spreca, la Vis Pesaro passa nel finale (1-0)

La Vis soffre, prende anche qualche fischio dal quale riemerge in tempo per vincerla nel finale e cacciare giù un'Olbia che almeno di far pari avrebbe meritato. Sardi subito sul pezzo con Pinna e il primo tentativo pesarese sta in questo sinistro di Saccani impennato e inoffensivo. L'Olbia invece si mantiene a medio livello di pericolosità, qui Gavazzi salva una situazione complicata per i marchigiani che sul finire di primo tempo vengono tenuti a galla dal portiere. Farroni è bravo ad arrangiarsi su La Rosa, e poi sempre lui protagonista a stoppare l'incursione di Biancu. Ripresa, Rossi prova la "pernambucanata" che non riesce, ma è sempre l'Olbia che adesso di pareggiare non si accontenta più.









Occasione bella gorssa per La Rosa che prende il passo e calcia fuori di niente un rigore in movimento. La Vis soffre, il pubblico rumoreggia, Farroni vola ancora a disinnescare Udoh. Ma in contropiede Pesaro esce dal guscio, Mercandella fa viaggiare Cannavò, che rischia di ingambarsi, ma con la punta la tocca dentro. I mugugni del popolo biancorosso diventano grida festose, mentre un'Olbia colpita e affondata fa quasi tutto bene tranne appunto far punti.