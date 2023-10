SERIE C L'Olbia torna a vincere e batte la Fermana per 2 a 1 La Fermana ha vinto solo uno dei dieci match fino a qui disputati.

Era cominciata benissimo per la Fermana di Stefano Protti quando sulla verticalizzazione Eleuteri brucia l'avversario in velocità poi mette in mezzo un pallone preciso per Montini che di testa deposita in rete. Buon momento dei gialli. Pinzi si accentra e lascia partire un destro che non gira come il numero 10 avrebbe voluto. Meglio i marchigiani nei primi 45, poi alla distanza viene fuori l'Olbia.

Nicola Nanni alla conclusione blocca Borghetto. Ragatzu conclusione Borghetto la respinge sui piedi di Nanni, il centroavanti della Nazionale di San Marino, rimette in mezzo si salva la difesa della Fermana. Il gol del pareggio è maturo: Nanni fa la sponda per il destro straordinario del solito Ragatzu, gran gol e 1-1.

Nicola Nanni ottima la sua partita, Spedalieri lo affonda e calcio di rigore. Sul dischetto va Daniele Ragatzu e cosa rara ma sbaglia anche lui. Intuisce e respinge Borghetto. A pochi minuti dal 90° la risolve Dessena: Ragatzu preciso su punizione, sponda preziosa di Bellodi, irrompe Dessena e scaraventa in porta. Allo stadio Bruno Nespoli di Olbia, Olbia batte Fermana 2-1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: