L'Olbia vince a Gubbio ma Nanni esce per infortunio

Un Olbia in periodo positivo incontra un Gubbio al quale ultimamente gira tutto male, così ai sardi basta una sola, vera occasione per fare il colpo al Barbetti. Rigore - generoso per eufemismo - di Ragatzu e 1-0 che tiene aperta la striscia biancazzurra, che ora dice 11 punti in 5 turni. Unica nota stonata l'uscita per infortunio di Nicola Nanni: titolare, il centravanti della nazionale accusa un problema fisico dopo un intervento in difesa e lascia il campo al 67°.

Per contro c'è un solo successo nelle ultime 11 per un Gubbio in caduta libera, che pure, in una gara povera di azioni salienti, è quella che ci prova un po' di più. Rossoblu l'unico squillo di un primo tempo soporifero, con Bulevardi che se lo divora, di testa, sul traversone di Arena. E proprio Arena, al cambio campo, è a suo malgrado protagonista nella stessa area, per un intervento su Brignani: il contatto non c'è ma l'arbitro indica sicuro il rigore, così come sicura è la trasformazione di Ragatzu. Sono 14 in campionato per l'ex Cagliari, quasi la metà dei 31 segnati dai suoi.

Il vantaggio dell'Olbia non cambia l'andazzo, col Gubbio a fare la partita ma senza troppi sussulti. In quel poco che provano, gli umbri ci danno di testa: Bontà senza fortuna sul corner di Arena, sul cross di Tazzer invece Nicolao ha lo specchio spalancato ma, da pochi centimetri, sciupa alto sulla traversa. L'Olbia amministra e nel recupero ha pure la palla del raddoppio con Ragatzu, che manca la doppietta cannonando alla rugby sull'imbeccata di Arboleda.