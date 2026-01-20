L'Ostiamare allunga sul Teramo, Ancona 2ª

La capolista Ostiamare conferma di aver ritrovato il passo travolgendo 5-0 il San Marino. A sbloccarla, dopo pochi minuti, è Donsah, giocatore d'altra categoria visti i trascorsi in A con Bologna e Cagliari. Prima dell'intervallo, i viola la blindano in 7' con Cardella, Ceccarelli e Felici, mentre nella ripresa il sigillo finale è di Gueye.

L'Ostiamare sale così a +3 dal Teramo, fermato sull'1-1 dal Giulianova: cross di Pietrantonio, torre di Carpani e inzuccata a rete di Sereni, poi il rigore di Martiniello riprende la seconda della classe. Raggiunta dall'Ancona che batte 2-1 l'Atletico Ascoli con i capolavori di Gerbaudo, girata al volo sotto l'incrocio dalla trequarti, e Zini, in pallonetto dal limite sul lancio di Kouko; pallonetto dal limite anche sull'accorcio di Muro che sfrutta un errore di Rovinelli.

Ormai quasi fuori dai giochi L'Aquila che fa 0-0 col Castelfidardo ultimo e va a -9 dalla vetta. E s'allontana dal fondo la Sammaurese penultima che vince 3-0 nella sfida salvezza col Chieti e gli si porta a -3. Carlini crossa e Valentini la sblocca incornando a palombella, nella ripresa la chiudono lo spunto dalla sinistra di Varriale e il rigore di Nisi.

Successo pesante anche per la Recanatese che col gol al 95° di Cocino passa 1-0 a Termoli e raggiunge sul bordo alto dei playout sia i rivali di giornata che il San Marino. Dai playout ci esce il Pomezia che vince 2-1 in casa del Notaresco: la decide la doppietta di D'Alessandris che prima colpisce su una leggerezza difensiva e poi ribadisce in gol la respinta di Boccanera sulla punizione di Buchel; nel mezzo, il momentaneo pari, su rigore, di Infantino. I laziali scavalcano il Sora, caduto 2-1 con la Vigor Senigallia: De Feo la sblocca di fino con un mancino al volo sotto la traversa, i ciociari la riprendono con l'angolo di Pecchia per la testa di Filì ma, nel secondo tempo, capitolano sull'autogol di Siciliano.

Allontana la zona rossa la Maceratese con lo 0-0 a Fossombrone, così come è 0-0, nel Girone D, anche per il Tropical Coriano col Progresso. Tropical sempre in retrocessione diretta a -3 dalla Trevigliese e -4 dall'Imolese, travolta 3-0 a domicilio dal Piacenza. D'Agostino serve dalla bandierina per il vantaggio di Manuzzi e poi raddoppia personalmente, stoccando a rete in risposta al miracolo di Salgado. Il sipario lo fa calare Mustacchio che sull'infilata di Campagna deve solo toccare a porta sguarnita.







