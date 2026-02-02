L'Ostiamare pareggia e cede la vetta a Teramo e Ancona

Dopo 21 giornate al comando, l'Ostiamare perde la vetta. Avanti col rigore di Spinosa, l'ormai ex capolista fa 2-2 con l'Atletico Ascoli che a fine primo tempo, in 2', la ribalta con Sardo che impatta inserendosi da sinistra sul lancio di Carbone e poi crossa per il sorpasso di testa di Forgione. Di testa anche il definitivo pari di Donsah che sul traversone di Spinosa beffa Di Giorgio sul suo palo. Ostiamare che ora sta a -1 dal nuovo duo di testa, composto da Ancona e Teramo.

L'Ancona batte 2-0 il Castelfidardo fanalino di coda, con reti di Sparandeo, che controlla un pallone vagante e lo piazza di mancino, e Kouko, tocco a porta aperta su spunto di Gelonese. Il Teramo invece supera 3-1 la Vigor Senigallia, abbattuta dalla tripletta di Njambè: il camerunense fa tutto in 17', le prime due volte inserendosi sui servizi di Pietrantonio e poi involandosi a rete sull'imbeccata d'esterno di Pavone. Nel finale l'accorcio di Braconi che insacca sulla respinta corta di Salustri.

Chi non coglie l'occasione per rientrare in corsa è L'Aquila: avanti con la punizione di Di Renzo – capocannoniere a quota 14 – la quarta viene ripreso dal Chieti con l'1-1 firmato Mbaye, arrivato a risolvere un parapiglia in area. Chieti che resta terzultimo ma sale a +3 dalla Sammaurese, travolta 4-0 dalla Maceratese: Osorio manda a rete Ruani e poi va a segno a sua volta, liberato al tiro dalla suolata di Sabattini; nella ripresa, completano l'opera il mancino a giro dalla mezzaluna di Marras e il sigillo di Ciabuschi che sull'imbucata di Mastrippolito prevale su Brigidi e gira nel sacco.

Sammaurese sempre in retrocessione diretta, mentre nei playuot ci sono, a salire, Chieti, San Marino e Recanatese – che fanno 1-1 a firma di Pesaresi e Gasperoni – e l'UniPomezia, battuto e superato dal Termoli: finisce 1-0, con rigore di Romano. Infine, 0-0 in Fossombrone-Sora e Notaresco-Giulianova.

Nel Girone D invece, Pacchioni spacca in rete l'assist del sammarinese Capicchioni e il Tropical Coriano batte 1-0 la Trevigliese, portandosi a -1 dai rivali e dai playout. Playout in cui sta pure l'Imolese, a sua volta vincente 1-0 sul Tuttocuoio ultimo: la decide Tandara che devia in gol la girata di Rizzi.









