L'Ostiamare passa a Gubbio, il Pineto rimonta il Campobasso

Dopo due sconfitte in fila, l'Ostiamare torna a vincere ed esce dai playout passando 2-0 a Gubbio, di nuovo ko dopo 7 punti consecutivi. La punizione da lontano di Parigini quasi beffa Bagnolini, che si salva alzando in angolo, poi Tosku crossa sul palo lontano per D'Andrea e Signorini va in tilt, intervenendo a braccio largo. Rigore confermato dall'FVS, Parigini batte sotto la traversa e sblocca la contesa. E in principio di recupero ancora Tosku serve morbido per il bis di Carbone, che coordina una girata perfettamente radente al palo. Con la ripresa, il Gubbio prova a riaprirla con la conclusione da fuori di La Mantia, con Vertua perfetto nella replica, e con Baroncelli, il cui tocco al volo ravvicinato è troppo debole per far male. E a 90° passato l'Ostiamare sfiora il tris con Vagnoni, che riceve dopo il break di Donsah, elude Barry e incrocia sul palo.

Sempre a metà classifica, il Campobasso si butta via facendosi recuperare sul 2-2 dal Pineto. Subito show di Prado che va via di qualità a destra, si ritrova stoppato al tiro e ricicla per Carfora, la cui conclusione a colpo sicuro è deviata in angolo. Quindi è Carfora a ricevere al limite da Gargiulo e a lanciarsi in slalom, qui un rimpallo favorisce Prado che non è clemente come il compagno e mette in rete. Il raddoppio, sull'angolo di Stoppa, è una prodezza balistica di Cristallo: rovesciata che rimbalza in area e sorprende Tonti, che riesce a toccarla sulla traversa ma non a toglierla dalla rete. Da qui si va diretti al finale, quando il Campo quasi fa calare il sipario col cross di Galeandro per la girata, fuori di poco, di Bifulco. È l'82° e al posto dei titoli di coda, di lì a poco, arriva la riscossa Pineto: gran palla di Delle Monache per l'appena entrato Pistillo, che controlla e, dal vertice d'area piccola, fulmina Apsits sul suo palo caricando il mancino. Questo all'86°, tempo un minuto e mezzo e D'Orazio lancia dalla sua metà direttamente nell'area opposta, dove Scheffer Bracco la lascia rimbalzare quanto basta per coordinare la bordata che vale un pari ormai insperato.







