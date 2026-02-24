SERIE D L'Ostiamare si porta a -1 da Teramo e Ancona Le capolista fanno entrambe 1-1 e i laziali si avvicinano. Nel Girone D, Imolese e Tropical ko.

Col rigore allo scadere di Ceccarelli, l'Ostiamare passa 1-0 a Fossombrone e sale a -1 dalle due in vetta, ambedue costrette a rimontare per l'1-1: a Sora, il Teramo va sotto sulla conclusione dal limite di Trotta, che spiazza Grillo grazie alla deviazione di Alessandretti, e la riprende con Vitali Borgarello, servito da Salustri per un destro che passa nel traffico e beffa Laukzemis. Per l'Ancona, con l'Unipomezia, succede tutto in 2': Cantisani imbuca e D'Alessandris incrocia per il vantaggio laziale, sul ribaltamento però è subito patta con Zini a deviare in rete il volante di Gerbaudo, sull'angolo di Cericola. Chi non approfitta per rientrare in corsa è L'Aquila, a sua volta andata di X col 2-2 col Giulianova: Sparacello la sblocca di testa direttamente dalla rimessa di Brunetti, poi punizione di Perseu, Martiniello centra la traversa anticipando l'uscita di Michielin e Menna va al volo per il pari. Poi il sorpasso di Odianose, perfetto nell'incrociare in angolo basso, e al 95° la patta aquilana con Tourè, che sul traversone di De Grazia inzucca radente al palo.

Nelle zone calde, la Sammaurese cede 3-1 alla Vigor Senigallia. In allungo con la doppietta di Braconi, trovato dalla sponda di Parrinello sul cross di Caprari e poi, con la ripresa, autore di uno spunto personale in area. Valentini accorcia infilando da due passi su servizio di Carlini, subito dopo però Braconi la chiude mettendoci pure l'assist per Grandis, che riceve nel mezzo e piazza in buca. Sammaurese trascinata all'ultimo posto dal Castelfidardo che batte 3-2 il San Marino. Corigliano arpiona il servizio di Sambou e scavalca Petrucci col tocco sotto per il vantaggio biancazzurro, ribaltati da Morais, che riceve sul dischetto da Abagnale e buca Meli col tunnel, e col rigore di Gallo. Melloni riceve in area da Zulu, si gira e mette in angolo per la patta, saltata quando Dompnier crossa morbido per la schiacciata di testa di Morais, sulla quale Meli gli regala la doppietta.

San Marino che ora ai playout incontrerebbe il Termoli, battuto 1-0 dal Chieti: Gonzalez anticipa di testa l'uscita Iannaccone sull'angolo di Margiotta e firma un successo vitale per gli abruzzesi, che riacciuffano i playout, scavalcano i titani e agguantano la Recanatese. I leopardiani fanno 1-1 con l'Atletico Ascoli, sbloccandola con l'incrociata defilata di Chiarella e venendo ripresa dal rigore di Didio. Allontana le zone delicate la Maceratese col 2-1 sul Notaresco: la decidono le conclusioni dal limite di Ciabuschi, con sponda del palo, e De Angelis, trovato sulla mezzaluna da Osorio, con l'assolo di Andreassi utile solo per l'accorcio.

Nel Girone D, l'Imolese crolla 4-0 col Lentigione 2°: Nanni la apre col rigore e la chiude inventandosi un volante a palombella dalla trequarti, nel mezzo ci sono il tocco ravvicinato di Mele, su un rimpallo in area, e il destro da lontano di Penta. Imolese sempre nei playout insieme al Tropical Coriano, ko 2-1 con la Pro Sesto: Pedone si gira e la sblocca su assist fortuito di Banfi, che nella ripresa fa lo stesso sul tocco di Chillemi. Infine, il rigore di Pacchioni che dimezza solo il disavanzo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: