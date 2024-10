SERIE C L'ottava giornata costa due panchine. Ternana deferita Esonerati Agostini a Pontedera e Cudini a Pineto. La Ternana rischia punti di penalizzazione. Rinviata Pescara – Milan Futuro

Cambio in panchina al Pontedera dopo 7 punti raccolti nelle prime otto giornate del girone B di Serie C. La squadra toscana ha esonerato Alessandro Agostini ed ha chiamato al suo posto il 70enne Leonardo Menichini, il quale conta una ultra trentennale carriera da allenatore, iniziata come vice di Carlo Mazzone e proseguita sulla panchina di numerose squadre di Serie B e Serie C (tra le altre Crotone, Salernitana e Reggiana). Nell’ultima annata è subentrato alla guida della Turris, portando la compagine campana al raggiungimento della salvezza nel girone C. L’obiettivo primario – ha dichiarato mister Menichini- è raggiungere quanto prima la salvezza.

Momento complicato anche al Pineto: la squadra abruzzese è attualmente al terzultimo posto della classifica con 7 punti all'attivo in 8 gare. Esonerato il tecnico Mirko Cudini dopo il ko di domenica contro il Gubbio; le sedute di allenamento - con il match contro la Vis Pesaro sempre più vicino - sono attualmente dirette dal vice Luca Galuppi. La società sembrava orientata verso il ritorno di Daniele Amaolo, ancora sotto contratto, ma lo stesso avrebbe rifiutato di sedersi per la quarta volta sulla panchina del Pineto. Ecco quindi che hanno preso piede i profili di Gaetano Fontana, Gianluca Colavitto, Vincenzo Maiuri, reduce da un biennio a Sorrento, e Luciano Zauri, fresco di addio al campionato maltese dove ha guidato l'Hamrun Spartans. Il nuovo nome sarebbe il quarto allenatore in un anno dopo Amaolo, Beni e Cudini.

Ternana deferita e a rischio penalizzazione per i mancati pagamenti da parte dell'ex Presidente Nicola Guida. Per i rosso/verdi si teme la penalizzazione e per l’ex dirigente, legale rappresentante all’epoca dei fatti, una inibizione. Ora bisognerà stabilire in udienza quale sarà l’ammontare dei punti di sanzione che la società dovrà scontare in questo campionato. Mettendo a rischio il cammino, fin qui straordinario, degli uomini di Ignazio Abate.

Nel prossimo turno di campionato il Pescara, capoclassifica del girone B, non scenderà in campo. Il Milan Futuro ha chiesto e ottenuto il rinvio per la presenza di diversi nazionali. La gara in programma, come da calendario, sabato 12 ottobre alle ore 15 è stata rinviata. Prossimo impegno venerdì 18 ottobre sul campo della Spal (ore 20,30). La Lega deve ancora ufficializzare la data del recupero. Probabilmente mercoledì 6 novembre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: