EURO 2020 L'Uefa allarga ufficialmente le liste: 26 i convocabili per l'Europeo Restano 23 però i giocatori convocabili per ogni singola partita, gli altri 3 andranno in tribuna. Novità pure per i portieri, che potranno essere sostituiti per tutto il corso del torneo.

Dopo tante indiscrezioni, la linea Mancini è ufficialmente passata: la UEFA ha approvato l'estensione delle rose delle nazionali in vista di Euro2020. Ogni CT potrà chiamare 26 giocatori, anche se i convocabili per le singole partite restano 23: per gli altri 3, da scegliere di volta in volta, solo tribuna. L'altra grande novità riguarda i portieri, che in caso di infortunio grave o malattia – leggi covid - potranno essere rimpiazzati da un nuovo convocato in qualsiasi momento del torneo. Una deroga legata alla pandemia che non riguarderà i giocatori di movimento, per i quali il limite ultimo per la sostituzione in lista resta la vigilia della prima gara dell'Europeo.

La lista ufficiale dovrà essere consegnata alla Uefa entro il 1 giugno, anche se il maxi-gruppo dal quale pescherà Mancini è già ufficiosamente fatto. Questo perché la FIGC ha ottenuto la deroga per far vaccinare i potenziali azzurri, così il CT ha stilato l'elenco dei giocatori che potrebbero far parte della spedizione. Tra questi, come prevedibile, non c'è Zaniolo, reduce da due crociati rotti in due anni: nessuna voglia di rischiare affrettando i tempi, per il giallorosso, come già annunciato tempo fa, si ragiona in ottica Mondiale 2022. 28 i giocatori che ieri si sono divisi tra Roma e Milano per riceve la prima dose, mentre il richiamo sarà tra tre settimane. Eccezion fatta per l'infortunato Spinazzola, mancavano i giocatori di Roma, PSG e Chelsea, impegnati nelle semifinali di Champions ed Europa League.



