RICORDO L'ultimo saluto a Gerd Muller Nella città natale del centravanti tedesco si è svolta la cerimonia funebre

L'ultimo saluto a Gerd Muller.

Una settimana fa veniva a mancare uno degli attaccanti più forti del calcio, Gerd Muller, che nella sua straordinaria carriera ha segnata 577 gol ufficiali. Era stato proprio il Bayern Monaco ad annunciarne il decesso sui suoi canali ufficiali, Muller combatteva da tempo contro l'Halzaimer. La cerimonia funebre si è tenuta a Nordlingen, città natale del centravanti tedesco, davanti a parenti e amici che l'hanno voluto ricordare per l'ultima volta. Durante la cerimonia è intervenuto anche il sindaco della città David Wittner per l'ultimo saluto ad “Hadde”, come era soprannominato dai suoi concittadini.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: